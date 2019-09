Javier Neves: Bachelet se siente frustrada porque no puede complacer a sus camaradas #23Sep

La Dra. Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se siente atrapada, obstinada y frustrada porque no puede complacer a sus camaradas de la tiranía, a la cual le tendió la mano.

La declaración fue hecha por el politólogo Javier Neves, especialista en política internacional, al ser entrevistado por el impulso. com.

Dijo no haber escuchado que Bachelet haya dicho que no es la virgen María para hacer milagros en Venezuela.

Pero, nadie le está pidiendo que haga ningún milagro. Sólo que cumpla su función.

Justamente la realizó, primero, a regañadientes y después le hizo el seguimiento que debía efectuar dada la gravedad de la situación.

La alta comisionada no está obligada a tener funcionarios en todos los países, pero sí los envió a Venezuela. Al final, terminó llegando a Caracas. Hizo la visita a su manera. Le dio la mano a la tiranía y concluyó el informe. Si dijo que eso (que no es la virgen María para hacer milagros) es una salida no digna de su alto cargo.

Ella puede pensar para adentro que está obstinada, frustrada y atrapada, pero eso le pasa por juntarse con criminales y darle chance a la dictadura socialista, pero no haya cómo echarse para atrás.

Lo que sucede es que ella como socialista es abiertamente anti estadounidense Sabe que el criterio correcto es el de los Estados Unidos, pero prefiere desconocerlo porque los socialistas han sido empujados a los brazos de los chinos y los rusos, que son los que tienen secuestrada a Venezuela.

Y sabe perfectamente que la situación es muy delicada porque el terrorismo ya está enclavado en el corazón de América.

Al mismo tiempo conoce que ese el peligro que encaran los Estados Unidos y que se creó el Tratado Iberoamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para evitar la expansión de la Unión Soviética en el continente. Ahora ese tratado sigue teniendo vigencia porque, mediante otros métidos, Rusia y China intentan montar una cabeza de playa en tierra firme, en Venezuela, un país que ha sido destruido por la tiranía.

Bachelet sencillamente no quiere tomar las decisiones correctas y está obligando a los Estados Unidos para que actúe en defensa de los Derechos Humanos.

Esa actitud de la Bachelet es la misma de todos los socialistas cuando agarran un organismo internacional, ya sea de los Derechos Humanos, la FAO, Unicef o cualquier otro. Prefieren colocar por delante la ideología que cumplir con las funciones que están obligados a llevar adelante.