14 diputados del chavismo no podrán reincorporarse a la AN por tener o haber ocupado cargos públicos #24Sep

El artículo 191 de la Constitución establece que todo diputado que asuma algún cargo ejecutivo perderá su investidura en la Asamblea Nacional (AN), por lo que 14 diputados chavistas que fueron elegidos en 2015 no podrán reincorporarse al Hemiciclo por ahora estar ocupando alguna alcaldía, gobernación o ministerio, y deberán enviar a un suplente. Tras la reincorporación del PSUV a la Sesión Ordinaria de este martes en la AN, se recordó lo establecido en la ley. Debido a esto, Pedro Carreño expresó que, como dicho Parlamento está “en desacato”, será el Tribunal Supremo de Justicia dirigido por Maikel Moreno quien decida quienes podrán sumarse o no al Hemiciclo. Por su parte, el diputado Ramos Allup refutó dichas declaraciones y sentenció que “usted no tiene razón (Carreño), los que fueron diputados y aceptaron cargos públicos ya no son diputados y punto”. Seguidamente, el diputado de Acción Democrática señaló que dicho TSJ no puede redactar de manera distinta el artículo ya que está “en desacato” porque la anterior Asamblea Nacional lo conformó con magistrados express. Texto: Luis Miguel Rodríguez. . Video: @Hramosallup Lea más detalles en www.elimpulso.com #Nacionales #AsambleaNacional #Parlamento #Carreño #Allup #TSJ #Diputados #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #24Sep