Asdrúbal Oliveros: La economía venezolana se comporta como una montaña rusa #24Sep

Como una “montaña rusa” califica el economista y consultor empresarial, Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, el comportamiento de la economía venezolana, explicando que es extremadamente difícil diseñar estrategias que perduren en el largo plazo, estamos inmersos en una vorágine de cambio permanente.

El pronunciamiento lo hace el especialista, a través de su cuenta oficial en Instagram, al comentar la evolución de la economía en el país, donde el comportamiento es atípico y no permite planificar en el mediano y largo plazo, mucho menos en el corto plazo.

“Por eso quien tiene un negocio o una posición gerencial en estos momentos en Venezuela, lo primero que tiene que entender es que no puede quedarse tranquilo. Que nada está escrito sobre piedra. Que lo que hoy sirve, mañana puede que no. En una palabra, no hay tranquilidad. Para muchos esto es difícil de asimilar. Pero en mi experiencia, es el primer paso para mantenerse a flote en una economía tan hostil”, asegura.

Advierte que es importante mantener el foco en el entorno, sus cambios y asimilarlos al negocio. “Como lo he dicho antes, actuar con rapidez y pensar fuera de la caja, son actitudes imprescindibles del gerente venezolano en esta coyuntura”, precisa.

Admite que sigue habiendo oportunidades para el negocio, pero solo aquellos que aprendan a surfear la ola, entender y asimilar los cambios, podrán aprovecharlas, advirtiendo en torno a la conveniencia de no quedarse por fuera.