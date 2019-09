Alejandro Vivas: Sector de franquicias en Venezuela registra contracción del 64% #24Sep

Una contracción del 64% registra el sector de las franquicias en Venezuela desde el punto de vista del consumo, debido a la falta de insumos, la perdida de talento humano y el deterioro de los servicios, aseguró Alejandro Vivas, presidente de Profranquicias, al referirse a la crisis que vive el sector.

Indicó que las franquicias adolecen de los mismos problemas de otros sectores, como la falta de insumos, las deficiencias en los servicio, la falta de recursos, problemas de las comunicaciones, la falta de gasolina, lo que afecta a todo el sector, a lo cual se suman los problemas con el talento humano, indicando que la diáspora ha dejado a las franquicias escasas de talento.

“Sin embargo, la contracción del sector franquicias tiene su basamento en la baja del consumo, estimamos en un 64% el nivel de contracción en el sector franquicias desde el punto de vista del consumo”, afirmó.

Precisó que alrededor de un 15% de las franquicias han dejado de operar, tanto por el efecto de la diáspora, también como consecuencia de que muchas de ellas ya cumplieron con su función en el mercado, explicando que franquicias con 100 o 150 tiendas, habrán cerrado 10 o 15 tiendas; franquicias que tenían 300 tiendas habrán cerrado 80 tiendas, explicando que son niveles inferiores a los que se registran desde el punto de vista del consumo.

Franquicias sin financiamiento

Mientras que el Vicepresidente de Profranquicias, Carlos Eduardo Durán, afirmó que tienen más de dos años sin recibir ningún tipo de financiamiento bancario, lo que impide el optimo desarrollo de esta actividad.

“Financiamiento cero, no contamos con financiamiento, no contamos con banca, tenemos casi dos años sin poder financiarnos, esto era vital para resolver nuestros problemas de flujo de caja, para nuestras reiversiones, compra de materia prima, muchas franquicias que producimos tenemos nuestros equipos obsoletos y esa obsolescencia nos hace improductivos y no estamos en capacidad óptima”.

En todo caso, Duran expresó que a pesar de las dificultades y el ueterioro económico que vive el país, en el último mes diez marcas se han incorporado al sector y se encuentran trabajando en el formateo de nuevos negocios y en la internacionalización de las franquicias, señalaron los directivos de Profranquicias, en entrevista televisiva.