Juan Guaidó: “Hoy Venezuela necesita una solución urgente para la crisis, que pasa por una elección presidencial” #24Sep

Lo importante en estos momentos es hablar de la solución que le ponga fin al sufrimiento de los venezolanos, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional y Presidente interino de Venezuela, Juan Guaido, quien advierte que la presencia de la fracción del PSUV a la AN es un reconocimiento implícito al único órgano legítimo en Venezuela reconocido por el mundo, que es el Parlamento.

Indico que ya todos conocen la narrativa del régimen, el supuesto desacato que no existe, que se ha discutido en infinitas oportunidades, ellos han violado la inmunidad parlamentaria al perseguir directa e indirectamente a diputados, pero independientemente de lo que diga la narrativa del régimen, que siempre están buscando confundir a la opinión pública, sobre todo la internacional, tenemos muy claro que es una dictadura.

Señaló que los supuestos aliados que dice tener el régimen, no le han prestado ni un dólar en los últimos tres años, porque no pasa por el Parlamento y no se ha llegado a firmar ningún acuerdo por esta misma razón.

Consultado sobre decisión de Maduro de no ir a la ONU y si a Rusia, Guaidó señala que esta es una demostración del desespero, ya que busca hacerse ver acompañado por alguien, porque sabe que esta aislado y desesperado, recordando lo que ocurrió en el día de ayer en el marco de la ONU, una reunión de los cancilleres, estamos en medio de una consulta de Tiar, se realizaron diversas reuniones, no solamente con el Grupo Internacional de Contacto, con la Alta Comisionada Bachelet, con los países de Europa, con el Grupo de Lima, con la OEA, en una agenda internacional muy intensa que genera presión a la dictadura, y por lo tanto el dictador tenía que hacerse ver acompañado por alguien,pero reveló que llegando dijo que no firmaría ningún acuerdo.

Sobre la presencia del PSUV en Parlamento, dijo que un diputado es electo por el pueblo y que la AN no va a hacer lo mismo que hace la Constituyente, que sin ningún tipo de competencia, elimina inmunidad de diputados que fue otorgada por la voluntad popular.

Señaló el presidente del Parlamento, que aumenta la presión del mundo contra el régimen, y lo dijo el mundo libre, el régimen abandonó un proceso de mediación que estaba avalado por China y por Europa, indicando que lo importante es hablar de la solución, y la solución pasa por una elección libre presidencial, advirtiendo que hoy pañitos de agua tibia en Venezuela, no funcionan, hay hambre, hay necesidad, necesitamos urgente una solución al conflicto venezolano, dijo Guaidó.