AN: Maduro no ejecutó bono de alimentación y medicamentos para adultos mayores aprobado en 2016 #24Sep

El diputado Arnoldo Benítez se pronunció este martes en la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional para hablar sobre la crítica situación que padecen los adultos mayores debido a la grave crisis que afronta el país.

El parlamentario señaló que el pasado 11 de febrero del año 2016 él expuso en el Hemiciclo la necesidad de crear un bono de alimentación y medicamentos para los abuelos en Venezuela, y recordó que “el espurio e irrito” Tribunal Supremo de Justicia dirigido por Maikel Moreno determinó que la Ley era constitucional, pero Nicolás Maduro nunca la ejecutó.

Dichas declaraciones que brindó el diputado las hizo en presencia de la bancada chavista que este martes volvió al Parlamento y que, en reiteradas ocasiones, mencionaron que dicho Poder estaba en “desacato”.

Debido a esto, Benítez expresó que quien está en “desacato” no es la Asamblea Nacional sino Nicolás Maduro porque que no aprobó la tan necesitada Ley, y aseguró que él es “el único que no cumple con la Constitución”.