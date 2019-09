VIDEO Edgar Zambrano volvió a la Asamblea Nacional #24Sep

View this post on Instagram

Tras haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro durante 135 días, el vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano, volvió al Parlamento para la sesión de este martes 24 de septiembre, y así fue recibido por los diputados de los factores democráticos. Cabe destacar que la liberación de Zambrano se debe a una serie de acuerdos pautados durante una "mesa de diálogo" ejecutada entre el régimen chavista y un minoritario grupo de oposición, en la que se espera sean liberados otros presos políticos. Asimismo, la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela se acercó al Hemiciclo para sesionar nuevamente junto a los factores democráticos, esto también como parte de las medidas acordadas.