Franklyn Duarte: Confirman que grupos irregulares colombianos reclutan a menores venezolanos #25Sep

Confirman que grupos irregulares que operan en las zonas fronterizas con Venezuela, están captando a menores de edad para adoctrinarlos e incorporarlos a sus filas, e incluso han obligado a familiares a abandonar la vivienda y la zona donde habitan por haber formulado las denuncias.

En efecto, el presidente de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional, Franklyn Duarte, dio a conocer la información, anunciando que esta comisión de trabajo parlamentaria va a investigar esta situación, elaborará un informe para ser discutido en la plenaria de la AN, denunciando asimismo el problema de la deserción que hay en la educación venezolana, tanto de estudiantes como de docentes.

“La Comisión de Familia investigará la deserción que hay en las escuelas, no solo de estudiantes, sino también de docentes, del personal administrativo y obrero, debido a la grave crisis que afecta a la familia venezolana, ya que hoy es difícil enviar los niños las escuelas, por que la familia no tiene como comprar los útiles escolares y los uniformes, todo esto lo vamos a recibir los miembros de la comisión, luego levantaremos un informe que se será llevado a la plenaria de la Asamblea Nacional y también el caso, tan delicado y grave que presentará Fundaredes sobre trata de blancas, que analizaremos conjuntamente con la Comisión de Política Interior”, dijo Duarte.

El parlamentario recordó que él mismo ha sido denunciante en la AN, de la presencia de grupos irregulares en los estados fronterizos.

“Nosotros como diputados de la Asamblea Nacional, y ayer lo ratificaba el presidente Juan Guaidó, no estamos de acuerdo con la presencia de grupos irregulares en el país, sea Rastrojos, sea guerrilla, sean colectivos, grupos irregulares o terroristas, merecen que le caiga todo el peso de la Ley, la AN no va a encubrir nada, cosa que sí hacen quienes usurpan el poder, ellos sí admiten que aquí ha estado Santrich y cualquier capo de la guerrilla colombiana, protegidos incluso, por cuarteles militares, ya que algunos de ellos están viviendo en esos cuarteles”.

Captación de menores

El diputado Duarte dijo que hay sitios en el estado Bolívar, también en los estados Tachira, Zulia y Amazonas, donde viven familias que se han comunicado con los parlamentarios de la Comisión de Familia, por supuesto con el compromiso de preservar la confidencialidad, por temor a represalias.

“Incluso hoy una persona abandonó el país y le quitaron su vivienda, no le dieron oportunidad ni siquiera de venderla, en una comunidad del estado Amazonas, donde obligaron a la familia a abandonar el lugar, como represalia por haber denunciado ante la Comisión que le habían reclutado una hija”, señaló.