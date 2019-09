Luis Vicente García: Intercambio comercial Venezuela- EE.UU. disminuyó US$ 6.500 millones entre el 2017-2019 #25Sep

Entre el primer semestre del año 2017 y el primer semestre del 2019, el intercambio comercial entre Venezuela y los Estados Unidos, cayó de US$ 9.000 millones a US$ 2.500 millones, lo que refleja una disminución de US$ 6.500, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por Luis Vicente García, Gerente General de la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (VenAmcham).

Revela que estas cifras ponen de manifiesto el impacto tan grande que ha tenido esta disminución, en primer lugar de la actividad económica, en segundo lugar de todo lo que ha venido ocurriendo a nivel internacional y que afecta, de alguna manera , la disponibilidad de mercado para nuestros productos, a lo que se suma la incapacidad del empresario venezolano de tener el acceso a los recursos para poder importar los insumos y materiales que necesitas para continuar produciendo como lo venías haciendo.

“El segundo factor, es cómo ha cambiado la composición, en efecto, si nos referimos al año pasado, del total de US$ 8.700 millones, US$ 5.000 millones eran exportación, equivalente a un 60%, para este año la importación es un tercio, incluso se ha disminuido en términos porcentuales, a pesar de que la exportación petrolera cae en un 70% entre el 2019 contra el 2018, la importación no petrolera también cae de manera significativa en un 45% después que había caído 17% adicional el año pasado”.

Señala que esto es consecuencia de lo que ha venido ocurriendo en la economía en los últimos cinco años, que se ha contraído en un 62% y el Fondo Monetario Internacional en agosto, estimó una caída de 35% adicional.