Marquina: La fracción oficialista no ha estado en el Parlamento, porque desprecia la voluntad del pueblo #25Sep

La fracción parlamentaria oficialista no ha estado en el Parlamento, porque no le ha dado la gana, porque desprecia la voluntad popular que se expresó en 14 millones de venezolanos que nos dio la representación en esta Asamblea Nacional y que ellos pretenden desconocer con todo tipo de trampasy artificios.

El pronunciamiento lo hizo el diputado de Primero Justicia, por el estado Lara, Alfonso Marquina, durante el debate en la Asamblea Nacional, al advertir que muchos de los que están presentes perdieron su condición de diputado, al ocupar cargos públicos con el gobierno usurpador, tal como lo establece el artículo 191 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

“Por supuesto, al estar ausentes les ha distanciado de lo que aquí se ha acordado, de lo que aquí se ha discutido, esta Asamblea Nacional no ampara la violencia, rechaza y ha rechazado siempre, categóricamente, la presencia de todo de todo cuerpo policial, parapolicial, militar extranjero en el territorio nacional. Hace quince días, este Parlamento se pronunció de la manera más enérgica y categórica, rechazando la presencia de todo cuerpo paramilitar, guerrillero y terrorista en el territorio nacional, eso no es una posición que estamos tomando hoy, es una posición de principio de valores. Yo quisiera saber, cómo se le explica al país,ver a un presidente de la República instando a grupos terroristas como Iván Márquez ya Jesús Santrich para que vinieran al territorio nacional, o es que estos no han asesinado a venezolanos, o es que estas personas no secuestran a venezolanos, sometiendo a las familias a una tragedia que no tiene precedentes”, aseguró el Parlamentario.

Señaló que aquí, quienes vulneran la soberanía nacional, son los traidores a la Patria que han permitido que grupos como el G2 cubano, que tropas militares de Cuba, de China y de otros Países como Rusia, estén en el territorio nacional, incluso humillando a los miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales.

“Nosotros no rechazamos a priori ninguna investigación, pero tampoco podemos permitir, que aquí con una foto que no sabemos, ni siquiera si son ciertas, o son un montaje; o, en todo caso, yo quisiera saber, si el presidente encargado cuando ha hecho estas concentraciones donde hay millones de venezolanos y cualquiera se le acerca y le pide una foto, si él le pide los antecedentes penales o la fotocopia de la cédula de identidad, y no lo hacemos ninguno de nosotros, ni ustedes. Esto puede ser, como ya se pretendió en el pasado con Henrique Capriles Radonski, algo mandado, mandado por quienes amparan, fomentan y protegen a los guerrilleros y han convertido a Venezuela en una zona de distensión para que esos grupos subversivos y terroristas, sigan actuando impunemente en la hermana república de Colombia. En todo caso, esa foto presentada en un programa de baja ralea, no puede distraer la verdadera importancia del debate de hoy, ojala ustedes hoy le expliquen a los venezolanos, sobre todo a nuestros pensionados y jubilados, como es que tienen que vivir con un sueldo de hambre de 40.000 bolívares, eso es lo que ustedes quieren evitar, como tienen la angustia de decidir que hacen, porque con 40 mil bolívares, ni pueden comer, ni pueden comprar los productos de primera necesidad”, afirmó.

En tal sentido, el parlamentario por Lara, ante el país emplazó a los que hoy se reincorporan, de acuerdo a la Constitución, a que consignen las pruebas de las sombras que hoy estan presentando, ante la Comisión de Política Interior y que se vea qué es lo que tienen, si lo que tienen es una simple declaración del funcionario público más mentiroso que haya pisado el territorio nacional, como Jorge Rodríguez o Diosdado Cabello, o si de verdad hay algún hecho, uno solo, que realmente pueda vincular al presidente Juan Guaidó o algún miembro del Parlamento, con alguno de estos grupos subversivos.



“Pero además, los emplazo a que también ustedes ratifiquen, el rechazo de esta Cámara a la presencia de la FARC, del ELN sobre todo en nuestras fronteras, en el estado Bolívar donde ustedes le han entregado el control del Arco Minero a esos grupos del ELN; y segundo, ratificamos que nuestro compromiso es con los verdaderos problemas de la gente, que no permitamos hoy que se distraiga la atención de los problemas que hoy vive este noble pueblo de Venezuela, que ese pueblo, esos pensionados, esos jubilados, que hoy están viviendo una tragedia sin precedentes, por eso ratifico que presenten las pruebas ante la Comisión de Política Interior, allá los esperamos, para que este presente un informe y hable de la irresponsabilidad de quienes hoy quieren distraer la atención de este cuerpo y, por supuesto, que se ratifique el orden del día y privilegiemos como siempre, los sagrados intereses del pueblo de Venezuela”,dijo el diputado Marquina.