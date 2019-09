Diputada Suárez: La educación venezolana agoniza y el régimen usurpador impulsa su muerte #26Sep

En pie de lucha para evitar la muerte de la educación venezolana que hoy agoniza ante la indiferencia y la burla del gobierno usurpador y sus adeptos, que lo que persiguen es construir un país de analfabetas que les permita mantenerse en el poder, seguirán la Asamblea Nacional, el sector Educativo del país, los padres y representantes y el pueblo venezolano.

Así lo manifestó la presidenta de la Sub Comisión de Educación y Deportes de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, la diputada por el estado Lara Bolivia Suárez, durante el Foro “Salvemos la Educación”, a propósito de cumplirse un año de la Declaratoria de la Emergencia Humanitaria Compleja de la Educación, por parte del ente legislativo, donde participaron representantes del magisterio, universidades, sindicatos, partidos políticos y estudiantes.

Explicó la parlamentaria que el objetivo de este foro es visibilizar el problema educativo, puesto que a un año de hacer la declaratoria de la emergencia, hoy se encuentra en terapia intensiva a punto de morir; mientras, el régimen indiferente ante esta grave situación, lo que hace es burlarse del sector y “aúpa su muerte”.

Dijo que los profesores y docentes han abandonado los salones de clases, no porque no tengan vocación, sino porque no cuentan con sueldos para mantenerse ellos y sus familias, por lo que se ven obligados a irse del país o dedicarse a otros oficios que les permita una mejor calidad de vida.

“El salario que gana un docente no le alcanza ni para comprar un

litro de aceite que esta por el orden de los 48 mil bolívares. El

régimen se burla de los educadores cuando les dan un bono de 2

mil bolívares, por el inicio de clases. Esto es un engaño, una

estafa lo que se comete con la educación”.