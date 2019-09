VIDEO Venezolanos protestan en la ONU por llegada de Delcy Rodríguez #26Sep

Este jueves fue anunciada la llegada de Delcy Rodríguez como representante del régimen ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en New York y con ello iniciaron las protestas de venezolanos en la sede del organismo.

Con banderas, pancartas y consignas gran cantidad de venezolanos radicados en New York, colmaron los alrededores de las Naciones Unidas en protesta de la llegada de Rodríguez, sin embargo la visita de la dirigente chavista no se efectuó como estaba previsto. “Delcy asesina, no eres bienvenida”, fue una de las consignas vitoreadas por los manifestantes.

La protesta fue custodiada por la Policía de New York.

A pesar de las sanciones emitidas ayer por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en contra de los principales representantes del régimen, fue anunciada la llegada de Delcy Rodríguez este viernes para consignar las firmas recogidas durante la campaña en contra del mandatario norteamericano.

Venezolanos residenciados en la ciudad de New York continuarán las protestas ante la inminente llegada de la representante del régimen a la Asamblea General de las Naciones Unidas.