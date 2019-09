Plan Ubica Tu Casa en Caracas: O desalojan o mandamos a los colectivos #28Sep

El “Plan Ubica Tu Casa”, denunciado en reiteradas oportunidades por Elimpulso.com, ya tiene sus primeras denuncias en la ciudad capital. En las parroquias San Pedro, Caricuao y Santa Rosalía presuntos grupos sociales, apoyados por Nicolás Maduro, tienen la intención de invadir inmuebles privados, pertenecientes en su mayoría a personas que emigraron por la crisis que vive el país, según la nota publicada en El Estímulo.

Bajo amenaza y utilizando la fuerza este grupo de personas violentan cerraduras y obligan a los cuidadores de estas vivienda a abandonarlos, porque la próxima visita será por parte de los colectivos armados, dicen los vecinos de la zona a los que El Estímulo tuvo acceso.

Los habitantes del edificio Cuatricentenario, ubicado en la avenida Presidente Medina en la parroquia San Pedro, recibieron el miércoles 18 de septiembre la visita de un grupo de personas, que a pesar de no presentar credenciales, se identificaron como fiscales, integrantes del supuesto “poder popular” y representantes de la junta interventora de la alcaldía Metropolitana. Estaban acompañados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.

El Plan, que ha sido conocido en versiones fragmentadas, ha sembrado más incertidumbre en un mercado inmobiliario ya golpeado por el colapso de la economía y por un aumento de la oferta asociado a la diáspora de venezolanos que necesitan un capital para comenzar de nuevo en otro país.

Los denunciantes señalaron que estas personas fueron directamente a tres apartamentos ubicados en los pisos, 3, 5 y el PH, acerca de los cuales ya tenían información de que los inmuebles estaban vacíos, dos de ellos porque sus dueños se marcharon del país y otro por la muerte de su ocupante.

“Mi nombre es Mariela Vermet, mi hermana vivía en un apartamento en el piso 3 de este edificio, lamentablemente falleció en febrero y desde ese momento mi otra hermana y mi sobrina, cuidaron el inmueble. Mi hermana fallecida vivió en este apartamento por más de 52 años. Yo estaba fuera del país y vine a buscar las cenizas de mi hermana, pero al llegar me abordaron estas personas, bajo amenaza entraron al apartamento, me dijeron que sería adjudicado a una familia sin vivienda, y que si no entregaba el inmueble me visitarían los colectivos y me hicieron firmar unos documentos”.

Indicó que posteriormente asistió a una reunión vecinal y se enteró que el apartamento había sido adjudicado a un caballero que ella conocía, vecino del mismo edificio. Vermet afirmó que el sujeto vivía con otro pariente en la residencia y que en los últimos años se había encargado de ayudar con el cuido de su hermana fallecida.

Primeras denuncias del Plan Ubica Tu casa fueron en Barquisimeto

Desde el año 2018 se vienen generando denuncias sobre este Plan Ubica Tu Casa. En Barquisimeto habitantes del oeste y Cabudare denunciaron ante Elimpulso.com como personas cercanas al gobierno pretendieron poner en marcha el plan con sus viviendas.

Periodistas del equipo de Elimpulso.com fueron citados ante el Consejo Legislativo del estado Lara por presuntamente estar incitando al odio y a la violencia a través del trabajo periodístico sobre las denuncias del Plan Ubica Tu Casa en la región.