VIDEO Edgar Zambrano rechazó el uso de una opción militar para resolver la crisis venezolana #29Sep

Este viernes durante una rueda de prensa el vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano, rechazó que emplee una opción militar como una solución a la crisis que vive el país. Zambrano dijo que poner en marcha la opción militar en Venezuela es reconocer el fracaso de la política.

“Como político no puedo permitir y no puedo permitirme que a través de un pretexto de esa naturaleza el país viva una intervención militar que no es deseable para nadie. Tenemos que resolver los problemas entre los venezolanos y a mucha gente no le gusta este discurso”, dijo el diputado que hasta hace unos días era un preso político del régimen de Nicolás Maduro.

Zambrano felicitó a la militancia joven de la tolda socialdemócrata y resaltó que se requiere de la juventud para lograr el rescate del país, por lo que también exhortó a los venezolanos en el exterior a regresar para construir un futuro para la nación.