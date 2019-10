El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, respondió a Nicolás Maduro a la solicitud que de retomar las conversaciones en Noruega y señaló que el país no están en condiciones para perder el tiempo.

“Maduro dijo que si me llaman de Noruega para continuar la negociación yo voy, bueno ¿para qué te levantaste bolsa? Venezuela no está para hablar paja. Venezuela quiere soluciones y allí está la propuesta presentada ante Noruega. Venezuela no está para perder tiempo”, dijo Guaidó.

Aseguró que lo que se vive en país no es una pugna por el poder y su propuesta está enmarcada para poder vivir con dignidad. “Aquí presentamos una propuesta muy clara para el cese de la usurpación y manejar una transición exitosa”.