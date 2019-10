VIDEO Cambio de nombre de Parroquia Juan de Villegas no alivia necesidades de La Carucieña #30Sep

View this post on Instagram

La alcaldía de Iribarren ha planteado el cambio del nombre de la parroquia Juan de Villegas a través de unas elecciones que se realizarán el próximo 12 de octubre. Esta parroquia es la más grande del estado Lara en ella conviven universidades, el aeropuerto zona industrial y una infraestructura que dieron la idea hace algunos años de convertirla en municipio. Sin embargo, en medio de esta crisis que vive el país los representantes del régimen en el estado están planteando el cambio de nombre por ser Juan de Villegas “un asesino de indígena”, según comentó la concejala Juana Colmenarez presidenta de la Comisión Técnica de Juventud, Deporte, Turismo y Recreación del Concejo Municipal de Iribarren. Una de las comunidades más grandes que integran la parroquia Juan de Villegas es La Carucieña. Esta zona ubicada al oeste de la ciudad tiene casi la misma cantidad de años que tiene la parroquia y algunos de los habitantes del lugar dijeron indicaron no estar de acuerdo con el cambio de nombre que pretenden hacerle a la parroquia. Texto y video: Brian Vidal Lea más en www.elimpulso.com #Regionales #JuanDeVillegas #CambiodeNombre #LaCarucieña #Información #News #Noticias #ElImpulso #30Sep