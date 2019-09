Los5IMP #VIDEO Escuelas y liceos de Barquisimeto en peor estado #30Sep

View this post on Instagram

#Los5IMP El equipo periodístico de Elimpulso.com realizó un trabajo de investigación en diversas instituciones académicas de Barquisimeto, tanto en la zona norte, como en el este, oeste y centro de la ciudad. Las instituciones visitadas, con las cuales se realizó el ranking de los centros de estudio en peor estado, fueron la Escuela Primaria Ayacucho, la Unidad Educativa Pablo José Álvarez, la Escuela Estadal Teodoro Arze, la Escuela Bolivariana San Vicente y la Unidad Educativa Carorita Abajo. Problemas de servicio eléctrico, distribución del agua potable. Baños colapsados, techos con filtraciones, pupitres dañados. Poca seguridad y por ende, mucha vulnerabilidad a la delincuencia; estas son algunas de las irregularidades que más se repiten en estas instituciones. A pesar de ello, y del poco ingreso que reciben los docentes, estos manifestaron que siguen con la intención de impartir la clases con mucha vocación, ya que reconocen que con su labor se define en gran parte, el futuro del país. . Texto y reporte: José Enrique Arévalo Cámara: Luis Miguel Rodríguez y Katherine Nieto Producción: José Manuel Escalona y Enrique Suárez Edición: Lizzie Suárez . Lea más detalles enw ww.elimpulso.com #Escuelas #Especiales #Los5IMP #Clases #Liceos #Estudios #Educación #Noticias #Información #Regionales #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #30Sep