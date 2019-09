VIDEO Franco de Vita pidió que se detenga la xenofobia en Perú contra los venezolanos #30Sep

El célebre cantante venezolano, Franco de Vita, compartió a través de sus redes sociales un video en el cual se pronuncia sobre los recientes hechos de xenofobia en Perú contra los venezolanos que migraron a ese país.

Franco de Vita recordó a los peruanos que todos los ciudadanos de Venezuela que están en su país, lo hacen porque no tuvieron otra opción, ya que sufren la aguda crisis a consecuencia de la gerencia del régimen chavista.

“Perú les pido que tengan el mismo afecto a esta gente que está saliendo de su país porque no tienen alternativa, no tienen medicinas, no tienen comida, no tienen vida… Gracias Perú por recibirlos y darle un poquito de cariño a nuestros hermanos venezolanos”, expresó.

Cabe destacar que el pasado viernes se viralizó un video en el cual se observan a unos ciudadanos peruanos vestidos de militares agrediendo a una venezolana en Perú, lo cual generó gran impacto en las redes sociales.