VIDEO Sindicato de trabajadores obreros del estado Lara exigen aumento salarial #1Oct

El sindicato de trabajadores obreros del estado Lara acudió en la mañana de este martes primero de octubre a la zona educativa para exigir mejoras salariales al personal obrero de la entidad. Rafael Materano, presidente del sindicato de obreros del estado Lara, explicó al equipo de Elimpulso.com que a pesar de ser afines al régimen de Maduro reconocen que hay diversos tópicos que deben mejorarse, por lo cual realizan esta movilización con la única intención de recibir beneficios económicos para todo el sector laboral. La exigencia emitida por el sindicato es el aumento salarial equivalente a medio petro fluctuante, ya que consideran que el costo de los productos en Venezuela varían constantemente, por lo cual, no se puede sostener la economía de los trabajadores. Por otra parte, Eduard Sánchez, vicepresidente de la federación de trabajadores del campo y la pesca, mencionó que las entidades académicas de Venezuela requieren de una mayor inversión para brindar mejores condiciones a los estudiantes, pero precisó que en Venezuela se utiliza aproximadamente el 9% del dinero del producto interno bruto en el ámbito académico, mientras que en los países de América Latina tan solo utilizan un 4% de sus recursos en estos propósitos.