Carlos Ocariz: Ningún funcionario puede promover la invasión u ocupación de una vivienda, eso es un delito #1Oct

La Constitución le da el derecho a los ciudadanos venezolanos, en el artículo 61, a no responder a ningún censo que considere que no se están cumpliendo las condiciones mínimas para su realización, reveló Carlos Ocariz, al rechazar el anunciado censo de viviendas anunciado por el Gobierno, informando que el partido Primero Justicia defenderá a las personas que sean afectadas con esta medida.

Advirtió que ningún funcionario puede promover la ocupación de las viviendas, indicando que es un delito la invasión y la ocupación de viviendas que pertenecen a familias que, por razones que todos conocemos están fuera del país.

Reveló que para aquellos venezolanos que hoy están fuera, que son millones, se esta arrancando una red que esta orientada a asesorarlos, iniciando operaciones en ocho ciudades: Madrid, La Coruña en España; en Miami, en Nueva York, Estados Unidos; en Santiago de Chile, en Lima, redes que estarán integradas por voluntariado venezolano para poder asesorar a aquellas familias que tengan sus viviendas en Caracas o en alguna otra ciudad de Venezuela.

“Nosotros exigimos la despartidización de cualquier instrumento que se haga en materia de censo, ya que es absolutamente ilegal que se encueste a las familias con partidos políticos o a través de ninguna organización que no sea formal, la única organización formal que existe en Venezuela para la realización de los censos, es el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), por eso invitamos también al pueblo venezolano, a acogerse al artículo 61 de la Constitución, donde se establece que usted no esta obligado a responder ningún censo si usted considera que no se están cumpliendo las condiciones mínimas para responder”, afirmó.

Anunció igualmente, alianzas con organizaciones de la sociedad civil, para defender a los vecinos, Frente de la Defensa y Observatorio de la Diáspora, dijo asimismo que a partir de ahora Primero Justicia estará realizando Asambleas de Ciudadanos para informar a los vecinos, sobre todo a los de clase media, de lo que se esta planteando, de lo que esta establecido en la Constitución, todos los deberes que tenemos cuando se esta viviendo una situación como esta