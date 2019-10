COLUMNA El rincón de los miércoles #2Oct

El béisbol no es solo el entretenimiento tradicional de millones de venezolanos, especialmente en la temporada dedicada única y exclusivamente al profesional. Según la historia, hace 70 años comenzó a jugarse este torneo convertido hoy en una empresa donde se emplea a centenares de personas sin contar con los peloteros de diferentes categorías, una especie de camino hacia las Grandes Ligas para los llamados prospectos. En el mes de octubre se abren los entrenamientos de los equipos y en la segunda quincena se canta el Play Ball ante la emoción incontenida de los amantes del llamado deporte de las cuatro esquinas – así se decía antes. La Venezuela de hoy encontramos al béisbol formando parte de la crisis económica que azota brutalmente el país. Dicho esto estamos preparándonos para un campeonato sin ningún atractivo para los fanáticos debido a la ausencia de las grandes figuras, impedidas como están de uniformarse como consecuencia de los problemas de orden político que sufrimos todos. Hasta donde sabemos ya los equipos han recibido su buena guarnición de dólares para esta jornada, y se disponen a ofrecer un espectáculo de corta duración con protagonistas casi desconocidos, motivo por el cual no se espera mucha concurrencia a los parques. Veremos a peloteros de la llamada “Liga Bolivariana”, a lo mejor algunos dominicanos, italianos o mexicanos que esperan satisfacer el ansia de beisbol de los venezolanos. También de criollos en busca de una oportunidad para aspirar nuevos horizontes para su vida deportiva. Me cuentan que el calendario de la extraña y nueva temporada no excederá los 40 juegos. Lo único importante del chucuto torneo es la generación de empleos que produce. Se necesita gente para cubrir las necesidades de los equipos, de periodistas deportivos y de narradores, que tendrán seguro sus churupitos de navidad.

Ah, y suspenderán las cadenas cuando el hombre de negro grite por fin ¡Play Ball!

II

El mundo del espectáculo ha perdido a uno de sus valores más destacados en nuestra América con la desaparición física de José José, un cantante mexicano muy especial a quien las drogas y el alcohol hizo su víctima. Su historia, contada muchas veces y hasta llevada a la pantalla, relata una vida llena de frustraciones y una muestra del daño irreversible provocado por las adicciones incontroladas…

LIBRO: Un escritor colombiano ha presentado recientemente un libro en España sobre nuestro Libertador Simón Bolívar, acusándolo, según sus investigaciones de haber ordenado la muerte de muchos soldados españoles durante la guerra de la independencia. Como era de suponer a este sujeto le han llovido críticas de todas partes…

ÉXITOS: El cantante, compositor y actor barquisimetano Gabriel Coronel está en Ciudad de México donde filma su primera película. Su presencia en diferentes escenarios de ese país ha constituido un verdadero suceso. Sus fans se multiplican en toda América Latina. Es hijo de nuestro amigo, el empresario Walter Coronel y su esposa, que no paran de celebrar sus triunfos. Aquí esta su foto (Foto de portada)…

TV: La Brújula es un espacio vespertino de Promar Televisión. Los chicos que animan son simpáticos, pero necesitan de un mayor espacio para los programas. En su concurso de voces venezolanas las chicas del coro dancístico no encontraban espacio para moverse, desluciendo, como es de suponer la presentación de los cantantes. Ah, el jurado podría ser más explícito en el juzgamiento de las interpretaciones. A no perder, precisamente, la Brújula de un buen programa.

Luis Rodríguez Moreno