Alertan sobre tala de árboles en La Carucieña #2Oct

Las fallas en la distribución de gas doméstico ha generado que los ciudadanos recurran a la tala de árboles para obtener leña, olvidando el impacto negativo que generan en el medio ambiente. El padre Raúl Herrera, párroco de la iglesia Jesús de Nazareth, de La Carucieña lamentó ante las cámaras de Elimpulso.com esta situación.

“Uno comprende que es una necesidad que la gente tiene que conseguir la forma de cocinar sus alimentos pero por otro lado las autoridades no han abordado esta situación, y no se trata de reprimir a la gente para que deje de cortar arboles sino que no se está garantizando básico del gas”, señaló.

Explicó que “en los alrededores del Río Turbio encuentran la leña seca y la verde acá mismo en la Carucieña, comienzan con las ramas, se medio secan y viene un problema serio de salud, porque al no estar completamente secas esto genera humo que genera contaminación”.

Por último hizo un llamado a las autoridades correspondientes a solucionar las fallas en la distribución de gas, y de esta manera evitar que se sigan presentando daños producto de la deforestación.