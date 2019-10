Huberto Prado: Los violadores de derechos humanos en Venezuela deberían “estar nerviosos” #2Oct

Quienes han sido violadores de los derechos humanos en Venezuela deberían “estar nerviosos” a propósito de la resolución de la ONU donde se piden investigar dichos casos ocurridos en el país, aseguró el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, Humberto Prado.

“Creo que todos los que han torturado, desaparecido, detenido arbitrariamente en este momento tiene que estar muy nerviosos porque la justicia te persigue internacionalmente y cuando ellos dicen que van a dejar entrara a los agentes de la ONU eso no evade la investigación que aparece en esta resolución”, dijo el abogado.

Explico que cuando se aprueban estas resoluciones se aprueba una misión internacional, indicando que al revisar el #21 de esa resolución sobre las detenciones arbitrarias, desapariciones y tortura, hace referencia de que tienen un año para hacer ese tipo de investigación y que será juramentada por el Consejo de DDHH de la ONU y por expertos de esta materia con una honrada moral para la investigación y cuando se haga puede ir a la CPI.

“La resolución es muy objetiva, donde dice que no se le puede poner ninguna obstrucción sino darles el acceso a todas las áreas a cada uno de integrantes de esta misión de la ONU”, precisó.

Por otra parte, el defensor de DDHH, cuestiona la sentencia contra los dos agentes de la Dgcim, señalados del asesinato del capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, quienes fueron sentenciados a 6 años de prisión.

Señaló que para nadie es un secreto la situación de la condena a las personas involucradas en la muerte del capitán de fragata Acosta Arévalo, ya que su autopsia reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, escoriaciones y quemaduras en su cuerpo y que las personas que han sido condenadas lo fueron por homicidio preterintencional.

“Los que no saben de derecho ese delito es cómo decir ‘yo quería echarle un susto pero se me murió’, cuando ustedes ven la imputación que hacen a personas involucradas, no sé si vieron el vídeo que nosotros denunciamos de la situación de los presos en Anaco donde fueron desnudados, puestos boca abajo y soltaron unos gallos de pelea y cuando ve uno las imputaciones las ve por torturas, lo que quiero reflejar con esto es que estas personas, está demostrado que tenían que ser juzgados por el delito de tortura lo hicieron por la vía normal y condenados a seis años”, añadió.

Más adelante, Prado explicó el trabajo que la referida comisión que dirige va a realizar, para cumplir con los objetivos planteados por el Presidente Guaidó en el momento de su designación, lo que ha sido calificado como un reconocimiento a su experticia.

Señaló que van a tener un área de comunicaciones, un área para los derechos civiles y políticos, un coordinador para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientes, un coordinador para los migrantes, los detenidos, indígenas, adolescentes.

“Vamos a hacer algo muy importante y me voy a referir a un tema muy particular y a las victimas les digo que tendrán atención y respeto por parte nuestra y hasta garantías para que eso no se repita y conformaremos una organización para abordar las torturas y desapariciones y vamos a hacer una clasificación del tipo de tortura y de víctimas”, aseguró.

Prado reconoció la gravedad de la situación de DDHH en Venezuela, afirmando que pondrá toda su voluntad para realizar sus mayores esfuerzos para que la situación mejore.

“Tenemos una situación muy grave profunda de derechos humanos en el país, todos los días vemos un problema y no hay respuesta, y por eso nace esta comisionaduría de DDHH, por eso di un paso al frente cuando me llamaron y es lo que voy a hacer con este grupo de venezolanos y es lo que haré a partir de este 2 de octubre, no les fallaré a ninguno de los venezolanos, mensualmente hablaremos de los avances que obtendremos”, dijo el Comisionado en entrevista en Vivoplay.