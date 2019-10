Biopsias guiadas por ultrasonido: cambiando el bisturí por la aguja en el diagnóstico del cáncer de mama #3Oct

El próximo 11 de octubre en las instalaciones de la Torre David de Barquisimeto, se efectuará el Simposium de Mastología, un evento completamente gratuito que organiza la Clínica de Mamas de Barquisimeto al arribar a su 25 aniversario.

Entre los temas que disertarán durante esta actividad se encuentra “Biopsias guiadas por ultrasonido: cambiando el bisturí por la aguja”.

El doctor Daniel Zerpa, especialista y ponente, explicó las múltiples ventajas que tienen las pacientes de no ser operadas cuando una lesión es benigna. “La biopsia quirúrgica es un retroceso en el diagnóstico pues debemos usar el bisturí cuando se aplique el tratamiento y no como método de pesquisa. La biopsia guiada por ultrasonido es la mejor opción en aquellos casos donde la lesión es benigna”.

El doctor Daniel Zerpa expondrá el procedimiento quirúrgico de la biopsia guiada por ultrasonido

El especialista agregó que la evolución en el tratamiento del cáncer de mama ha proporcionado mejores condiciones para las pacientes. “Hace 100 años se practicaba la mastectomía radical en la cual el cirujano extrae todo el tejido mamario con el pezón y la areola junto con algunos de los ganglios linfáticos de la axila. Ahora se trabaja con la mastectomía preservadora, cuyo fin es brindar seguridad oncológica pero con resultados estéticos aceptables”.

Toda la técnica quirúrgica de estos procedimientos serán temas a tratar durante el simposio.



El tiempo vale oro

Los estadíos iniciales del cáncer de mama será el tema a tratar por la doctora Ellen Luzardo, quien contó la importancia de lograr el diagnóstico temprano de la enfermedad. “La historia natural del crecimiento de la célula cancerígena es lenta. Una lesión puede tardar entre 3 y 4 años para que mida 1 centímetro y pueda ser palpable. Por esto, es fundamental que entendamos que tocarse no es suficiente. Cuando logras palpar una masa extraña en tu seno ya ha transcurrido un tiempo prudencial”.

En este contexto, Luzardo agregó que los métodos de pesquisa son: mamografías anuales a partir de los 35 años y ultrasonido de alta resolución para las pacientes a partir de los 25 años. “Existen varios mitos en torno a la mamografía. Hay quienes piensan que es dolorosa pero eso ya no es así. Los equipos digitales no necesitan tanta presión para lograr una buena imagen, por lo tanto, no duele. La mamografía tampoco da cáncer”.

“Cuando logras palpar una masa extraña en tu seno ya ha transcurrido un tiempo prudencial”, indicó la doctora Ellen Luzardo

Vale destacar que éstos y otros temas de interés médico serán debatidos en el Simposium gratuito de Mastología.

Para más información sobre este evento puede escribir al correo electrónico [email protected] o a los números de contacto 0251-2521540/ 0251- 2524573.