Cabello: Yo soy diputado ante la AN ¿Cómo es que Guaidó es diputado y es presidente?#3Oct

Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), reconoció durante su programa Con el Mazo Dando que la Asamblea Nacional es legitima, pero actualmente se encuentra en desacato.

Sobre el argumento que sostiene los factores democráticos que, según la Constitución, un diputado que ocupe un cargo público pierde su condición, Cabello dijo “Nosotros seguimos siendo diputados. Yo soy diputado ante la AN. ¿Cómo es que Guaidó es diputado y es presidente?, pero dicen que muchos del Psuv no pueden ser diputados si tienen otros cargos, ¿y por qué no le dicen eso a Guaidó?”.

Cabello, usando el sobrenombre “Juanito Alimaña” para referirse al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que éste atacará a María Corina Machado, coordinadora del partido Vente Venezuela, por no estar de acuerdo con la ruta establecida por la oposición.

“Por cierto, María Corina, escuché por ahí que Juanito Alimaña (Juan Guaidó) te va a atacar, porque tú eres una “lava perros” según él”, dijo Cabello.