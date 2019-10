VIDEO Docentes barquisimetanos rechazan inversión en gallinas para los liceos del país #3Oct

View this post on Instagram

Luego del anuncio emitido por Nicolás Maduro este martes primero de octubre en cadena nacional, en la cual manifestó que invertirá en un millón de gallinas para los liceos del país, y de esta manera abastecer los comedores de las instituciones con las posturas, el equipo de Elimpulso.com salió a las calles para recolectar las impresiones de los docentes barquisimetanos, quienes estaban ejecutando una protesta para exigir mejoras salariales. . Los docentes consultados coincidieron en rechazar esta medida. Aseguraron que las instituciones del país no tienen las condiciones para el cuidado de unas gallinas ponedoras, ya que ni siquiera tienen las condiciones básicas para recibir a los alumnos. . Por otra parte, detallaron que esto se debe a una estrategia por parte del régimen de Maduro, para hablar de otros temas y desviar la atención a la crisis social, política y económica por la que atraviesa el país. . Asimismo, Dannys Rodríguez, docente de Barquisimeto, indicó que debido a la necesidad de la población y ante el alto nivel de delincuencia que existe en el país, si se llegan a dejar gallinas en una institución, las mismas serán hurtadas rápidamente. . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Luis Miguel Rodríguez Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Calle #Ciudad #profesores #alimento #educación #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #2Oct