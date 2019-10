AvanceIMP Incendio a las afueras de un local comercial en el centro Barquisimeto #4Oct

View this post on Instagram

#AvanceIMP Un incendio se presentó la mañana de este viernes en una tanquilla ubicada a las afueras de una reconocida franquicia de pollos en la carrera 23 con avenida 20 del centro de Barquisimeto. . Comerciantes vecinos al establecimiento decidieron cerrar sus negocios ante el humo que emanaba del incendio y qué afectó a trabajadores y transeúntes. . Pese a la cercanía con la Gobernación de Lara, los Bomberos de Iribarren tardaron aproximadamente 40 minutos en llegar para extinguir las llamas. . No sé reportaron perdidas materiales de los negocios ni heridos. Reporte y vídeo : Yorvi García Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regional #Incendio #Informacion #Elimpulso #Notivias #News #Barquisimeto #Lara #4Oct