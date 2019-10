VIDEO Después de una hora, bomberos de Iribarren disiparon incendio en el centro de la ciudad #4Oct

View this post on Instagram

Este viernes 4 de octubre en horas de la mañana se registró un incendio en el centro de la ciudad, específicamente en la calle 23 con avenida 20, frente a un reconocido establecimiento de ventas de comida. Las llamas empezaron a salir a través de una tanquilla, la cual presuntamente estaba colapsada de basura, y debido a un agente externo, esta comenzó a incendiarse, lo cual ocasionó el lamentable desenlace. El incendio duró más de una hora, hasta que los Bomberos de Iribarren acudieron al sitio para disipar el fuego. A su vez, trabajadores de la Coorporación Eléctrica Nacional llegaron a respaldar los hechos y realizaron sus respectivos estudios sobre este incidente. Durante el tiempo del incendio, los ciudadanos barquisimetanos que transitaban por la zona se detuvieron a observar con preocupación, ya que los sonidos de explosión alertaron a la colectividad. . Texto, cámara y edición: José Enrique Arévalo Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #incendio #bomberos #fuego #llamas #noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #4Oct