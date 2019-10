Alfredo Ramos encabezó “marcha contra el hambre” en Barquisimeto #5Oct

View this post on Instagram

#MarchaContraElHambre y por la salida del dictador maduro y toda su banda de ladrones,narcotraficantes y terroristas. Recorrimos el Cuji de la zona norte de Barquisimeto. Las parroquias El Cuji y Tamaca son zonas destruidas por el régimen,no hay comunicación alguna no hay internet,los que tienen familiares en el extranjero tienen meses sin comunicarse con ellos,no hay agua,no les llega el gas y son sometidos con seis horas diarias de cortes eléctricos y se trasladan en rutas chivos porque no hay transporte público. No hay descanso ni un segundo en la lucha por recuperar nuestra libertad y democracia