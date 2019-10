María Corina Machado es galardonada con el Premio por la Libertad 2019 #5Oct

View this post on Instagram

Esta es una noche muy especial para mí. Estoy sumamente agradecida con la @liberalinternational por este reconocimiento que es también para todos los venezolanos. . Siento mucho no haber estado allí presente junto a tantos amigos y compañeros queridos, pero estuvo Ana Corina, mi hija, y a través de ella estuve representada. . Tengan la seguridad de que los venezolanos no tenemos otra opción que luchar hasta vencer, y eso haremos. Gracias. @anacorinasosa