60% de los venezolanos no comen proteínas ni frutas #9Oct

Ricardo Cusanno, presidente de Fedecámaras, aseguró este miécoles que el 60% de los venezolanos ya no comen proteínas ni frutas, debido a la dura crisis económica que atraviesa el país.

“Antes veías caer, el acceso a productos de higienes personal, el consumo en telecomunicaciones, en turismo, pero los alimentos se mantenían. Hoy vemos que hay contracción de 30% y 40% en víveres, frutas o proteínas. Estamos llegando a la crisis más severa, va más allá de la capacidad de poder adquisitivo, se transforma en problemas de salud, que a la larga generan una carga al Estado”, puntualizó Cusanno.

El presidente de Fedecámaras señaló que Venezuela trabaja a un 19% de su capacidad instalada.

“El sector industrial se redujo a 2600 empresas en los últimos 20 años, en el sector primario tenemos una capacidad del 25% de las capacidades históricas, el sector turismo no tiene conexión con el resto del mundo, tenemos un sector financiero que no cuenta con la capacidad mínima para proteger el patrimonio en Venezuela, no llega al 20% de sus capacidades”, explicó.