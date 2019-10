Diputada Martínez: El pueblo de Araure en crisis y el alcalde invierte más 100 mil dólares en conciertos #10Oct

El alcalde Primitivo Cedeño del municipio Araure, utilizó más de 100 mil dólares que fueron destinados a conciertos y amanecer llanero por la Feria del Pilar que inician hoy y culminan el próximo 12 de octubre, denunció la diputada a la Asamblea Nacional y miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia, María Beatriz Martínez.

Martínez destacó que la localidad enfrenta innumerables problemas que no han sido atacadas ni solventadas, supuestamente por falta de recursos, según las excusas de la alcaldía “Por lo tanto, resulta insólito que mientras en Araure las familias mueren de hambre, no hay agua, no hay luz, no hay gas doméstico, al Alcalde le dé por montar un circo de la decadencia, utilizando y burlándose además de la fe de los ciudadanos que creen en su patrona Nuestra Señora del Pilar de la Zaragoza, porque alegó que la fiesta es en su honor”, afirmó.



La parlamentaria informó que los artistas contratados para el evento cobran en dólares y que supuestamente el gasto no será asumido por la alcaldía, sino por empresarios “¿A que cuenta imputa el Alcalde ese favor, o son parte de los acuerdos de la corrupción? ¿Por qué no invertir los recursos en mejorar la calidad de vida de los habitantes de Araure en vez de bailar sobre la miseria en la que se encuentran?”.

“Ese dinero se puede invertir en salud, se pueden comprar 4 mil 860 dosis de insulina para los pacientes que sufren de diabetes, 607 mil 500 inyectadoras, 28 mil 174 yelcos, 441 mil 818 esponjas de gasa que no llegan al hospital desde hace meses ó 486 tratamientos de quimioterapia para los enfermos de cáncer. Para alimentación se pudo haber comprado 32 mil 400 kilos de Carne, 97 mil 200 kilos de granos, 64 mil 800 de legumbres 32 mil cartones de huevo, 81 toneladas de harina de maíz o casi 49 toneladas de arroz para que los niños de Aaure puedan volver a la escuela”, detalló.



Advierte que en una coyuntura como la actual es muy oportuno que se investigue y de ser posible, se sancione quienes se prestan y colaboran con estos desalmados, en utilizar recursos para el circo cuando el pueblo no tiene acceso ni a las migajas de pan, indicando que tanta inconsciencia debe tener consecuencias.

La parlamentaria aseguró que una vez más queda evidenciado cuál es la prioridad de los revolucionarios, “de los mismos creadores de la crisis en Venezuela, sale la Feria de Pilar para bailar sobre la miseria ocasionada por un proyecto fracasado, usurpador e inhumano”, ratificó la diputada Martínez.