VIDEO: Frank Andrade: Más del 90% de las instituciones de Lara acataron el llamado a paro escolar #10Oct

Este jueves 10 de octubre se llevó a cabo una protesta por parte del gremio de docentes en la zona educativa, frente al edificio Buría, para exigir aumento salarial y mejora en sus condiciones laborales. . Para realizar esta protesta, los docentes ejecutaron un paro académico de 24 horas para este jueves, el cual, según Frank Andrade, secretario general del colegio de profesores, fue un éxito, ya que más del 90% de las instituciones del país acataron esta convocatoria. . Por su parte, Luis Arroyo, presidente del colegio de profesores, le indicó a Elimpulso.com que esperan que en las próximas horas le den respuestas a sus exigencias, y aseguró que de no ser así, el próximo lunes 14 de octubre, darán una convocatoria especificando cuáles serán sus próximas acciones para ejercer presión al régimen de Maduro. . Arroyo no descartó que se ejecute un nuevo paro escolar de 48 o 72 horas, e incluso, dejó entrever la posibilidad de que se plasme una huelga general indefinida. . Texto y edición: José Enrique Arévalo Cámara: Luis Miguel Rodríguez Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Calle #Protesta #Clases #Estudiantes #Profesores #Huelga #Aumento #Salarios #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #10Oct