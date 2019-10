Cardenal Urosa: El gobierno debe cambiar, ya esta bueno de este gobierno #11Oct

La Iglesia Venezolana en sus relaciones con el Gobierno no se ha excedido, solo ha estado cumpliendo con su deber de defensa del pueblo venezolano, que está sufriendo inmensamente a consecuencia de un mal gobierno, “gobierno que no ha podido con los problemas de Venezuela, y simplemente tiene que dejar el campo libre”.

Así lo señaló este viernes el Cardenal Jorge Urosa Savino, quien afirmó que los Obispos que están al servicio del pueblo venezolano, y tienen la obligación de su defensa y trabajar por él, siendo esta una posición distinta a la del Papa que no puede inmiscuirse directamente como los obispos, pero que los respalda plenamente porque son quienes están en contacto permanente con las feligresía.

“Nuestra situación es muy distinta al Papa, nosotros somos los obispos que estamos al frente y al servicio del pueblo venezolano, tenemos la obligación de defenderlo y trabajar por el pueblo venezolano, esto es distinto a la posición del Papa, que nos respalda plenamente, pero al Papa no le corresponde como a nosotros estar en la brecha inmediata de la lucha política, el Vaticano nunca ha intervenido para actuar en contra de un gobierno, no lo ha hecho en contra del gobierno de Cuba, no lo ha

hecho ante gobierno de ningún tipo, porque eso le corresponde a los obispos del lugar y nosotros hemos asumido nuestro papel, estamos en plena sintonía con el Papa y él nos respaldaplenamente”, afirmó.

Recordó que el Papa desde el año 2013 cuando fue electo, en abril de ese mismo año, al mes de haber sido designado, hizo un pronunciamiento con relación a Venezuela, por cercioro del hecho de que después de las elecciones donde fue electo el presidente Maduro, hubo disturbios, problemas, asesinatos, de allí que al poco tiempo de haber sido electo, el Papa intervino publicamente para llamar al pueblo venezolano y a los dirigentes políticos, a entenderse y a evitar cualquier tipo de violencia y de actuar a favor del pueblo, agregando que el Papa ha tenido al menos, diez

intervenciones públicas, a favor de la paz y de la resolución de los

problemas del pueblo venezolano.

“Pero además de eso, el Papa ha enviado, al menos que yo sepa, dos cartas privadas a Maduro, instándolo a tener una actitud, que vaya en la línea del respeto de los derechos del pueblo venezolano, de manera que no se puede tener una visión de que el Papa esta ajeno, que no nos quiere, que no se preocupa, el Papa simplemente no puede decir, como nosotros si lo podemos decir, que el gobierno debe irse, de hecho nosotros lo hemos dicho,especialmente en julio de este año indicamos que el actual gobierno debe irse”, afirmó.

Advirtió que la Iglesia Católica en sus posturas en relación con el gobierno, no se ha excedido, indicando que simplemente han estado cumpliendo con su deber de defensa del pueblo venezolano, que esta sufriendo inmensamente a consecuencia de un mal gobierno, el gobierno no puede con los problemas de Venezuela, y simplemente tiene que dejar el campo libre.

Admite el Cardenal Urosa que hay una serie de problemas de tipo socio cultural y hay una crisis de orden moral general, que ya la han denunciado los obispos venezolanos, hay una crisis moral general en cuanto al olvido de una serie de valores fundamentales, como la honestidad, la laboriosidad, el respeto a la familia, el desorden afectivo, hay una crisis moral grande en Venezuela.

“Pero ante eso no se trata de que tengamos una actitud de derrotismo, evidentemente el gobierno, como ya lo he dicho, debe cambiar, ya esta bueno de este gobierno, y eso necesitará una serie de medidas, además nosotros tenemos que cambiar de actitud moral, los venezolanos tenemos que ir en busca de los grandes valores de nuevo, al respeto de los 10 Mandamientos de la ley de Dios, a tener un gran amor a Dios y al Prójimo y a tener el temor a Dios, no pensar que nosotros podemos hacer lo que nos venga en gana y seguir igual, de manera que tenemos que afrontar

la solución a una crisis moral y ese es un llamado que nosotros tenemos que hacer a la conversión moral del pueblo venezolano”, dijo el Cardenal Urosa en entrevista en FM Center.