Gremio médico se une por el diagnóstico precoz del cáncer de mama #12Oct

View this post on Instagram

La capital larense se convirtió en el epicentro de la formación en la lucha contra el cáncer de mama, con el Simposium de Mastología, evento organizado por la Clínica de Mamas de Barquisimeto en su 25 aniversario. . Más de 350 médicos de todo el país se dieron cita en la Torre David para disertar sobre las nuevas tendencias en el diagnóstico precoz de la patología, requisito indispensable para lograr la curación total de las pacientes. . Es importante mencionar que a este evento acudieron médicos generales, mastólogos, ginecólogos, obstetras y demás profesionales relacionados con el área de la salud, así como estudiantes de medicina, pues el evento contó con el aval académica de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Ucla). . El doctor Jorge Uribe, director de la Clínica de Mamas, agradeció a los asistentes por su receptividad e insistió en la importancia de la actualización formativa, pues un diagnóstico temprano marca la diferencia entre la vida y la muerte de una paciente. "Se cometen errores por desconocimiento. Estos eventos son la tribuna ideal para que los colegas se mantengan informados y envíen a las pacientes a practicarse los estudios correspondientes que determinen si existe alguna lesión". . . Reporte: Haydeluz Cardozo/ Katherine Nieto Cámara y edición: Katherine Nieto Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Salud #MesRosa #Mastología #CáncerDeMama #Prevención #DiagnósticoPrecóz #Cáncer #Noticias #Información #ElImpulso #Lara #Venezuela #Barquisimeto #News #11Oct .