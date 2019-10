Son Titulares al día sábado 12 de octubre de 2019 #12Oct

Suiza sancionó a un total de 25 funcionarios del régimen de Maduro por violaciones sistemáticas a los DDHH Argentina rompe relaciones con el régimen de Maduro y le da representación a embajadora de Guaido. Maestros amenazan con huelga general Los trabajadores de la salud en Venezuela se encuentran en “pobreza extrema” Congresistas de EEUU piden a Trump “tomar todas las medidas necesarias para proteger Citgo” Ocupación hotelera para temporada navideña no será superior al 25% Cardenal Urosa: ” El gobierno debe cambiar, ya está bueno de este gobierno” VP denunció daños ambientales en Monumento Natural Morros de Macaira en Guárico El proceso penal por contrabando y entrega de cheque sin fondos, contra el pastor evangélico y ex candidato presidencial, Javier Bertucci, lleva 8 años y 11 meses. Inflación acumulada hasta septiembre es de 3.326% Lo que más angustia a los empresarios, es la caída del poder de compra de los consumidores Volcó un blindado del Banco Central de Venezuela en el KM50 de la autopista Regional del Centro, adyacente a Lomas de Níquel. 3 lesionados. Petróleo venezolano cae 2,18 $/Bl y cierra en 50,22 $/Bl La Candelaria. Vecinos protestan frente al Sambil por fallas en los servicios públicos. Av. San Martín. Vecinos protestan a la altura de la Maternidad por fallas en los servicios públicos como luz, agua y salud. Néstor Reverol anunció captura de los homicidas del ex gobernador de Cojedes El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, informó que el próximo lunes 14 de octubre se volverá a implementar el plan para surtir gasolina por número de placa. Guaidó: El 80% de los venezolanos no recibe agua por tubería El 57% de las transacciones comerciales en Maracaibo se pagan en dólares Por miles, se multiplicó la dependencia de los venezolanos a las remesas en 2019 Dólar $: 19.733,41Bs/$, / Promedio Paralelo: 19.240,09Bs/$ Reservas: 8.058 MM$ 7 de cada 10 estudiantes no han regresado a las aulas de clases Pdvsa planea y promete recorte de hasta 50% de gastos y casi duplicar producción en 2020 Chevron deja campo Petroboscán (Zulia) en Venezuela. Algunos de la lista de 25 funcionarios del régimen de Maduro sancionados por Suiza son: Nestor Blanco Hurtado. Capitan de la GNB, implicado en hechos de torturas en el DGCIM, Rafael Ramon Blanco Marrero. Director del DGCIM, Carlos Calderon. Miembro del SEBIN, Alexis Enrique Escalona Marrero. General de la GNB (R) , Rafael Antonio Franco Quintero. Ex director del DGCIM, implicado en hechos de torturas, Alexander Enrique Granko Arteaga. Encargado de las fuerzas especiales del DGCIM, Hannover Esteban Guerrero Mijares incluidas las rectoras del CNE Banco del Tesoro realizará parada programada para optimizar plataforma tecnológica Ferrocarril Caracas-Cúa realizará trabajos de mantenimiento este fin de semana Advierten que el incumplimiento en el pago del bono Pdvsa 2020 también causaría un incumplimiento en la deuda de Pdvsa con la petrolera rusa Rosneft, poniendo en peligro la unidad refinadora de la empresa Citgo y la estabilidad de centenares de empleos. El bono PDVSA 2020 requiere un pago de $ 915 millones del régimen de Maduro. Para complicar las cosas, el régimen de Maduro también usó a Citgo como garantía de un préstamo que recibió de la compañía petrolera estatal rusa Rosneft. El incumplimiento de los bonos PDVSA 2020 dará como resultado un incumplimiento cruzado del préstamo de Rosneft. El hecho potencial que Rosneft tenga control de una empresa estadounidense plantea una gran amenaza y expone una infraestructura crítica a las amenazas a la seguridad nacional. Además, los tenedores de bonos PDVSA 2020 en su intento de tomar el control de Citgo, la compañía probablemente sea rota en pedazos, los activos vendidos por separado, y el futuro del empleo de miles de estadounidenses estarán situación inmediata incertidumbre”. Puerto Ordaz. Reportan largas colas en las estaciones de servicio de la ciudad, lugareños denuncian fuerte escasez de combustibles. Miraflores aprueba 66 millones de euros para embellecer Caracas Williams Dávila: Llegó el momento de que los venezolanos salgan a la calle a protestar El presentador de VTV, Oswaldo Rivero, “cabeza e mango”, fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana frente a la sede del Ministerio Público, y armo escandalo para tratar de evitar que revisaran su vehículo. Datanálisis: Maduro no podría ganar ni una elección de condominio en Miraflores La empresa Oracle ha enviado cartas a los socios en Venezuela indicando que ya no podrán trabajar con ellos para cumplir con la Orden ejecutiva 13.884 del presidente Trump. Un buque petrolero de Irán fue impactado el viernes por dos misiles en el Mar Rojo frente a las costas de Arabia Saudita Donald Trump anunció la dimisión del responsable de inmigración en EEUU EE.UU suspende subida de aranceles a China Manifestantes violentos prendieron en llamas a varios policías en Ecuador El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, emitió un comunicado en respaldo a su homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno, ante las protestas violentas Venezuela se ubica entre los países más deudores en la ONU Poderoso tifón golpeará a Japón: Llaman a la población a evacuar zonas de riesgo Pompeo dice que trato de China a musulmanes es una “enorme violación de derechos humanos Rafael Correa rechaza la acusación de intento de golpe en Ecuador: “Eso demuestra que Moreno está desequilibrado” España se plantea no renovar su misión de misiles Patriot en Turquía Cinco muertos, 554 heridos y casi mil detenidos en las protestas de Ecuador Cae el gobierno socialista rumano de Viorica Dancila Bolivia vuelve a la calle para rechazar candidatura de Evo Morales Extraficante detalla pagos de hermano presidente Honduras Avión presidencial de Congo desapareció con ocho personas a bordo Al menos tres personas fueron apuñaladas en un centro comercial en Inglaterra Turquía bombardeó ciudades sirias en la frontera y provocó el éxodo de 100.000 civiles. Torturas, ejecuciones y abusos sexuales: las denuncias contra Venezuela por violación a los DDHH que Argentina presenta en La Haya. Migración venezolana en Perú tiene más años de educación que el promedio de la población de ese país Migrantes venezolanos en Perú trabajan alrededor de 60 horas Bitcoin se muestra sólido sobre los US$ 8.500: Trump ordenó preparar sanciones contra Erdogan por su ofensiva militar en Siria Erdogan: Turquía no suspenderá operación en Siria a pesar de amenazas Presentan en audiencia a dos venezolanos infiltrados con información personal de Lenín Moreno La negociación del brexit entre UE y Reino Unido seguirá el fin de semana La administración Trump deja claro que una vez se lidie con Maduro, su próximo objetivo es Cuba OMS alerta sobre aumento mundial del sarampión y problemas en vacunación El senador republicano Rick Scott comparó crisis venezolana con el Holocausto: “Ocurre otro genocidio” Popularidad de Vizcarra sube a 82% tras disolución del Congreso peruano Otorgan premio Nobel de la Paz al primer ministro etíope Abiy Ahmed Fundación Audiovisual Margot Benacerraf dictará un curso para conocer la “Historia del Cine” La Vinotinto sub 23 cayó 4-1 en Recife ante Brasil Federer, muy nervioso, y Djokovic ceden ante la nueva generación en Shanghái Pablo Alborán, Ana Gabriel y Ozuna, confirmados para Viña 2020 Edgar Ramírez será el villano de la nueva película de Disney Fórmula 1: Bottas encabeza las prácticas para el GP de Japón Saludos No perdamos nada del pasado. 