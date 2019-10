Joaquin Phoenix y Todd Phillips estarían dispuestos a hacer una secuela de ‘Joker’ #13Oct

Después de dos semanas de su estreno, la película ‘Joker’ sigue teniendo buena crítica. Y aunque inicialmente este film fue pensado para ser una entrega única, tanto el director de la cinta, Todd Phillips, como el actor principal, Joaquin Phoenix, estarían considerando que haya una secuela.

En una reciente entrevista, Joaquin Phoenix confesó que no puede dejar de pensar en el trabajo que realizó, asegurando que este se convirtió en su papel soñado.

“No había pensado en esto como un papel soñado. Pero ahora sinceramente, no puedo dejar de pensar en ello. Hablé mucho con Todd Phillips sobre lo que podríamos hacer, en general, solo para trabajar juntos, pero también específicamente si había algo más que podamos hacer con ‘Joker’ que pudiera ser interesante. Así que acabó siendo un papel soñado. No era nada que realmente quisiera hacer antes de trabajar en la película”, explicó.

Además, el actor contó que si hubiese sido posible, Phillips y él seguirían haciendo escenas de ‘Joker’, ya que “parecían interminables las posibilidades sobre lo que podríamos hacer con este personaje”.

Cabe destacar que antes del estreno, Phillips había declarado que estaría dispuesto a realizar una segunda entrega si Phoenix aceptaba seguir con el personaje, por lo cual, las posibilidades son bastante fuertes; aunque es importante mencionar que la decisión final es de la compañía Warner.