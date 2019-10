Son Titulares al día domingo 13 de octubre de 2019 #13Oct

Impiden la entrada a Venezuela del presidente electo de Guatemala Venezuela declaró inadmisión migratoria de Giammatei por presentar pasaporte italiano Borges: Régimen deja entrar a narcoterroristas, pero no a un presidente electo Cancillería: Visita de Giammattei a Venezuela no era de carácter personal Macri ordenó que todos los diplomáticos de Maduro abandonen Argentina “cuanto antes” Guaidó dice que impedir la entrada a Giammattei es una agresión diplomática Gobierno de Guaidó reconoce valentía de presidente Giammattei y condena atropello de la dictadura Fundación Cáritas desconoce paradero de la Ayuda Humanitaria Sudeban impone medidas administrativas al BOD por alto riesgo de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo BOD informó que medidas de Sudeban no implican una intervención del Estado. Maduro anunció que Diosdado se volvió a ir de viaje y se encuentra en China. Policías de la PNB que actuaron en la detección del chavista Oswaldo Rivero “cara e’ mango” fueron llevados al helicoide y serán imputados por abuso de autoridad. Capriles a Correa: Dígale a los venezolanos cuánto le paga Maduro por sus asesorías Oficial de la PNB es buscado por homicidio de Yánez Rangel Guaidó sobre el asesinato de Yánez Rangel: Es una señal de la dictadura más atroz Este sábado en varios comercios del Este y centro de Caracas no pasaron por punto de venta las tarjetas de débito y crédito de los bancos Bicentenario y Venezuela. Maduro: Cuando el CNE llame a elecciones no quiero show ni comiquitas Régimen de Maduro le quitó otra competencia a la Gobernación de Nueva Esparta El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, apuntó que no habrá despacho de combustible debido a labores de mantenimiento. no abrirán las estaciones de gasolina este domingo en todo el estado Bolívar. A partir de este lunes 14 de octubre volverá a regir el sistema de surtir combustible de acuerdo al número de placa de los vehículos. En riesgo traslado de verduras y hortalizas del Táchira hacia el centro del país por falta de gasolina. Zulia: Casigua El Cubo lleva 15 días sin combustible. Colas para surtir gasolina vuelven a El Tigre. Interdiario llega la gasolina para el transporte público de 15 rutas de Trujillo. Maduro se salta Ley electoral e inicia campaña por las parlamentarias. Aunque el Poder Electoral no ha convocado los comicios que deben realizarse en diciembre de 2020. Grupo IDEA, que agrupa a unos 30 expresidentes, reiteró su apoyo a Moreno y su rechazo a la injerencia de Maduro en Ecuador. Canciller de Brasil critica a la ONU por recibir a una “bien alimentada” Greta Thunberg, pero silenciar la crisis venezolana. Canciller de Argentina confirmó que diplomáticos de Maduro deben salir de su país Preocupación en EEUU por el doble discurso de Alberto Fernández ante la crisis de Venezuela. En Washington miran con desconfianza la idea de salir del Grupo de Lima para cercar a Maduro. Gobierno de Brasil ordenó proteger cinco ríos, tras manchas de petróleo. El diálogo entre Lenín Moreno y los indígenas empezará este domingo en Quito. Un bebé murió y cuatro están hospitalizados tras recibir una vacuna endógena en Cuba Manifestantes incendian y saquean la Contraloría en violenta protesta en Quito Manifestantes atacaron a los medios de comunicación en Ecuador. El presidente de Ecuador decreta toque de queda en Quito Últimos sondeos en Bolivia vaticinan polarización entre Evo Morales y el opositor Carlos Mesa Candidatos a la presidencia de Argentina se enfrentarán mañana en un debate electoral 54 organizaciones suscriben comunicado rechazando presencia de Venezuela en el Consejo de Seguridad de DDHH de la ONU Scott: EEUU no quiere la guerra, pero tenemos la opción sobre la mesa, y tenemos que ver la forma de que Maduro salga Restringieron la programación de Telesur en Ecuador por alinearse con la violencia. 11 naciones latinoamericanas han puesto restricciones a los ciudadanos del país sudamericano donde la migración alcanza ya los 4,5 millones de personas. Campaña presidencial de demócratas cae estrepitosamente. Alemania y Francia suspenden venta de armas a Turquía por ofensiva militar en Siria. Tokio paralizado tras tocar tierra poderoso tifón Hagibis. Asciende a cuatro la cifra de fallecidos por tifón, piden evacuar a seis millones de personas. Detenidos tres chinos con 2,7 millones de euros en efectivo en aeropuerto de Roma Pdvsa es la décima compañía más contaminante del mundo, según estudio publicado por The Guardian. Colapsó construcción de un hotel Hard Rock en Nueva Orleans, al menos un muerto y 13 personas resultaron heridas y tres de ellas se encuentran en estado crítico Edgar Ramírez firmó con Disney y será su próximo villano Rihanna revela que rechazó actuar en el Super Bowl: No podía venderme Tifón ocasiona suspensión de juego de Mundial de Rugby. Italia, uno de los anfitriones, se clasifica para la Eurocopa 2020. Portugal hizo la tarea ante Luxemburgo al golear 3-0 España se deja empatar el partido a un gol en el descuento Eliud Kipchoge, primer atleta que baja de las dos horas en un maratón: 1h 59m 40s. Simone Biles iguala el récord de medallas mundiales (23) con un 17º título en salto. El keniano Eliud Kipchoge se convirtió en el maratoniano más rápido de la historia Sánchez brilla y los Nacionales vencen 2-0 a los Cardenales