Productores azucareros quieren garantías económicas y jurídicas para empezar zafra #14Oct

Este lunes, José Ricardo Álvarez, Presidente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores (Fesoca) indicó que productores de todo el país quieren garantías para comenzar la zafra azucarera 2019-2020.

Álvarez denunció que “la mayor tragedia que tuvimos los productores de caña de azúcar este año luego de haber arrimado la caña a los diferentes centrales azucareros a nivel nacional fue la forma de pago y los momentos de pagos tan tardíos que hubo”

El dirigente indicó que en la zafra 2018-2019 el gobierno nacional irrespetó el acuerdo firmado en donde se fijaron ajustes mensuales para que siempre hubiese la mejora del precio del azúcar. “Por otra parte mucho de los centrales azucareros asumieron una posición de retraso en los pagos que ocasionó una pérdida patrimonial muy grande a los diferentes productores de caña de azúcar en todo el país”, aseguró Álvarez.

Jose Ricardo Álvarez aseguró que la situación se unió con los problemas que vive el país y del que también son afectados.”Esta forma de pago que asumió la agroindustria azucarera nacional catapultó de una manera muy fuerte a un grueso de los productores. Por ello para empezar la nueva zafra tiene que haber convenios importantes que se respeten de ambas partes que sea respaldado por el gobierno nacional, que tenga alguna solidez jurídica para que los productores de caña no nos sintamos desvalidos ante una situación como esta”.

El gremio azucarero aseguró que no van a permitir lo que ocurrió en la zafra pasada. “Estamos tomando cuál es la mejor estrategia para que simplemente lo que concluyamos no redunde solamente en los productores si no en el beneficio de toda la agroindustria azucarera nacional”.

“Lo que pasó este año fue que hubo una sequía de financiamiento y no hubo manera de apalancarse en la banca nacional y los productores fuimos la palanca financiera de estos centrales”, dijo Álvarez al tiempo que aseguró que debe haber “un contrato y este debe ser respetado por las partes. Que tenga una solidez jurídica, es decir que eso nos respalde en unos tribunales, que es lo que no queremos, porque cuando uno hace una relación con una industria lo que quiere es que haya buenas relaciones. Simplemente queremos prever cualquier situación que se presente en esta nueva zafra”.

El presidente de Fesoca aseguró que “el gran perdedor” de la industria nacional azucarera es el productor de caña de azúcar “por no tener como defenderse ante la vorágine de los precios, de la inflación, la hiperinflación y la devaluación de la moneda. Cualquier que sea la vía, la agroindustria nacional debe resguardar a los productores para poder mantenernos en el tiempo de acuerdo a la realidad que estamos viviendo en estos tiempos”, finalizó José Ricardo Álvarez.