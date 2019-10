Trabajadores de Corpoelec recibieron Bs.2000 para cubrir gastos escolares de sus hijos #14Oct

El sindicato de trabajadores eléctricos del estado Lara salieron en la mañana de este lunes 14 de octubre una protesta frente a la sede de la corporación ubicada en la avenida vargas con carrera 24, para denunciar las “burlas” “que ha recibido el personal en materia económica.

Oswaldo Méndez, secretario general de los trabajadores del estado Lara, contó que recibió un pago para pagar la compra de los útiles escolares de sus hijos de dos mil bolívares, lo cual consideró una burla por parte de las autoridades.

Méndez manifestó que con esta cantidad de dinero no alcanza ni para un pasaje, mucho menos para cubrir los gastos que se requieren para comprar los útiles escolares de los niños. Indicó que esta no es la primera humillación que recibieron los trabajadores, quienes percibieron un salario mínimo extremadamente bajo que no les alcanza para cubrir las necesidades.



Por otra parte, Camila Canelón, trabajadora de Corpoelec, aseguró que para poder mantener económicamente tienen que buscar trabajos en paralelo, ya que con lo que les pagan en la empresa, no pueden comprar ni un kilo de ningún alimento.