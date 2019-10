VIDEO Valentina Quintero: Lara es uno de los estados a los que le sobran bondades #15Oct

La reconocida periodista e impulsora del turismo en Venezuela, Valentina Quintero, visitó la ciudad de Barquisimeto y durante el acto de presentación del Concurso “Cuéntanos, tú eres venezuela” declaró a Elimpulso.com que Lara es uno de los estados del país a los que le sobran bondades, es por ello que invitó a la ciudadanía a hacer turismo dentro de la entidad.

“Si nos da miedo irnos lejos, entonces vamos a hacer turismo cerca. Vamos a empezar por conocer las bondades de nuestro estado. Y si a algún estado le sobran bondades es a Lara”, expresó Quintero, quien resaltó la belleza de Barbacoas, el Parque Nacional Yacambú, la Cascada del Vino, Carora y los Viñedos de Altagracia.

“En este momento, todos tenemos que convertirnos en los primeros y más sólidos guías de nuestro estado, porque eso es lo que tendremos que ser en el momento en que Venezuela se abra al turismo y pasemos a ser el gran destino del turismo sostenible de América”, sostuvo esta conocedora de la belleza natural de Venezuela.

“Lo que se hace en el arco minero es un crimen”

Por otro lado, al ser consultada acerca de la explotación del arco minero del Orinoco, consideró la actividad como un crimen que debe ser derogado en lo inmediato.

“Lo que sucede en el arco minero es un crimen contra nuestras bondades de la naturaleza. Una de las primeras acciones será derogar ese arco minero, que además es completamente ilegal. Que impacta no solo en la geografía sino en las comunidades indígenas… Ha pervertido el alma, el corazón y también la salud de quienes están allí metidos”, expresó Quintero, quien cree en que los venezolanos no tenemos necesidad de hurgar debajo de la tierra, cuando las bondades están en la superficie.

Consideró que a las autoridades actuales de Venezuela no se les puede hacer ningún llamado, puesto que son completamente sordas. “No se puede hacer algún llamado que signifique una ventaja para Venezuela. La dictadura, los únicos llamados que hace son a la destrucción. Entonces no tiene ningún sentido seguirles haciendo llamados que no les van a hacer ningún caso porque no les interesa”, insistió.

Valentina continúa haciendo turismo pese a la crisis del país, con el programa “Dos de Viaje”. Y aunque no hizo a un lado las dificultades con las que los posaderos del país trabajan y hacen posible y agradable la estancia de los turistas, se mantiene optimista en que Venezuela aún tiene mucho que dar desde esa actividad que considera autosostenible para el país.