Freddy Guevara: Nadie nos va a salvar si acá no hay presión #15Oct

El diputado ante la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, a través de su cuenta en Twitter, pidió a los venezolanos salir nuevamente a la calle como mecanismo de presión contra el régimen de Nicolás Maduro.

“Sin duda, los políticos tenemos la mayor responsabilidad, eso no es discutible. Sin embargo, si la población que puede protestar no vuelve a reactivar la presión interna olvidémonos del mambo. Nadie nos va a salvar si acá no hay presión de calle de nuevo”, recalcó Guevara.

El parlamentario indicó que la crisis económica, política y social que atraviesa el país no se debe “asumir que esto es un problema que no solo se resuelve con calle que requiere fuerte acción internacional y otra asumir un discurso populista opositor”.

“No es popular decirlo, porque la lucha, sacrificio y sufrimiento de la gente común ha sido muy grande, pero decirle a la gente que hay forma de salir de esto sin que volvamos a ejercer presión interna es engañarnos. La presión internacional necesita presión interna“, señaló.