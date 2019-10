Felipe Capozzolo: Poco optimismo en el comercio para una recuperación en el último trimestre #16Oct

A pesar de que se espera para el último trimestre de 2019 un repunte en el consumo, no se podrá revertir la caída en el sector del comercio y los servicios que actualmente, se ubica en 40%, reveló el presidente del Consejo Nacional del Comecio y los Servicios, Felipe Capozzolo.

Señala que muy lamentablemente, y por más que a los centros comerciales les pueda ir un poquito mejor, porque la estacionalidad ayuda a parar un poco la caída, por más que la dolarización en las operaciones del sector alcanza a un poco más del 30% en cuanto a transaccionalidad, porque en valor esto se ha incrementado hace años, “por mas que haya todos esos efectos, no nos vamos a salvar de una caída en el periodo del 30%“.

“Nosotros hacemos un llamado a los comerciantes a que desde ya, establezcan estrategias eficientes para el 2020, van a tener que fajarse a realizar ejercicios de flujos de caja, de presupuesto, desde el comercio más pequeño hasta el mas grande, porque ahora hay fenómenos nuevos, como que ahora tienen que incluir en su plan de inversión que tienen que comprar gasóil para una planta eléctrica, que tienes que ayudar a tu personal con el transporte para que puedan llegar a los sitios de trabajo, cosa que antes no tenían por que hacerla, antes no tenías una planta eléctrica, ahora se requiere por las deficiencias en el servicio de electricidad, y todo esto nos da una nueva realidad en el corto plazo, que antes no teníamos”, afirmó.

Por otra parte, señaló que el aumento presionará las escalas salariales hacia arriba, va a generar un efecto y tendrán que esperar a finales de octubre para ver el impacto inflacionario que esto pudiera estar generando, “la moraleja allí es que estas son medidas que hay que consultarlas, hay que invitar a los sectores para su discusión”.

“En estos últimos tres meses, cuando ya estamos hablando de utilidades, veo complicado para un comercio formal, tratar de abordar una estrategia de incrementos salariales agresiva, yo pienso que esto pudiera estarse dando en los primeros meses del año, de cara a un año nuevo y también con energías nuevas”.



Capozzolo señala que para el año 2020, Consecomercio aboga por un esquema de políticas que impulsen la economía, estabilicen el tipo de cambio y permitan recuperar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores venezolanos.