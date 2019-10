Ismael León indicó que el aumento salarial “es un circo” por parte del régimen de Maduro #16Oct

View this post on Instagram

📹 "Eso es un circo"… Lo que dice el diputado Ismael León sobre el aumento del salario mínimo en Venezuela 🇻🇪. • Video: VOA • #venezolanosenmadrid #venezolanosenecuador #venezolanosenespaña #venezolanosenelextranjero #venezolanosenusa #venezolanosenbarcelona #venezolanosenelmundo #venezolanosenlima #venezolanospty #venezolanosenchile #venezolanosenelexterior #venezolanosenmiami #venezolanosenperu #venezolanoseneldoral #venezolanosenbuenosaires #venezolanosencolombia #venezolanosenargentina #venezolanosporelmundo #Venezuela #donaldtrump #Guaido #sumarium #Sumariumcom #sumariumes #operacionlibertad