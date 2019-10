Cabello negó que el régimen de Maduro esté detrás de las protestas en Ecuador y Haití #17Oct

Este jueves el presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, expresó que el régimen de Maduro no está detrás de las violentas protestas que se han generado en Ecuador y Haití.

“Se nos acusa de contribuir a las protestas en Ecuador, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y lo mismo ocurre con Haití, llevan cuatro semanas que no tienen ni una gota de combustible. El pueblo sale a protestar porque está en contra del Gobierno, no porque Venezuela tenga algo que ver”, expresó Cabello durante su visita a Rusia.

Según la agencia RIA Nóvosti, el número 2 del chavismo pisó tierras rusas para reunirse con el presidente de la Cámara Baja, Viacheslav Volodin.

Cabe recordar, que tanto Haití como Ecuador han estado envueltos en protestas durante las últimas semanas.

Las manifestaciones en la isla caribeña se deben al desabastecimiento del combustible que traído consigo desempleo e inflación. Mientras que en el país sudamericano la ola de protestas surgieron luego de las medidas económicas tomadas por el Presidente Lenin Moreno y que a su vez, fueron rechazadas por los ciudadanos.