Diputada Salanova: En Venezuela luchamos contra la pobreza mientras el usurpador promueve la miseria #17Oct

Es lamentable que al conmemorarse el día de la lucha de la erradicación de la pobreza, las familias venezolanas sean víctimas de un modelo fracasado, encabezado por Nicolás Maduro, señala la vicepresidenta de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional y dirigente Nacional de Voluntad Popular, Karín Salanova.

La parlamentaria, al fijar posición en torno a esta grave situación, señaló al régimen y a su modelo económico, como responsables principales para que hoy un 90 por ciento de la población no tenga ingresos suficientes para comprar alimentos.

Salanova resaltó que según la encuesta Condiciones de Vida del 2018, “estamos en presencia de una crisis humanitaria que pretende desconocer el usurpador, así como ha pretendido imponer su ilegal investidura. Con un salario mínimo de 150 mil bolívares, equivalente a 7 dólares con 8 centavos no puede alimentarse una familia, no puede trasladarse en lo que queda de

transporte público una familia, no puede pagar unos servicios públicos que no funcionan una familia, en pocas palabras, no puede sobrevivir una familia en Venezuela”.

La parlamentaria aseguró el país es la radiografía cruel e inhumana de una crisis que se agrava, por medio de un modelo socialista que claramente busca mantener sometido a los ciudadanos a planes de hambre, miseria y alimentar resentimientos sociales promoviendo la desesperación y la

desigualdad.