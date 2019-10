Comisionado Prado: Es una afrenta al sistema universal e interamericano de derechos humanos #17Oct

Su rechazo a la incorporación del régimen de Nicolás Maduro a la Comisión para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dio a conocer el comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas en Venezuela, Humberto Prado, quien aseguró que dicha decisión representa una afrenta para todo el sistema

universal e interamericano de los derechos humanos.



“Rechazo totalmente esta selección que representa un toral retraso y no una progresividad porque dentro de esa importante comisión debe haber representaciones de países con referencias y trayectorias importantes para las garantías de los derechos humanos. No puede ser posible que luego de los tres informes presentados por la Alta Comisionada Michelle Bachelet, donde se detalla que hay desapariciones, torturas, violaciones, tratos crueles e inhumanos, se tome esta decisión”, afirmó.



El comisionado Prado aseguró que la dictadura de Maduro no podrá actuar en este organismo internacional, por estar rodeado de los países demócratas que respaldan a los venezolanos y al presidente encargado, Juan Guaidó. “Los violadores de DDHH generaron alianzas para alcanzar un espacio en esta instancia de la ONU y es por eso que Cuba le está ofreciendo su puesto a Maduro. Es una silla que represente censura, persecución, tortura, represión y asesinato”, señaló.



Prado agradeció a Costa Rica por el esfuerzo y respaldo que ha brindado a la lucha del pueblo venezolano y destacó el creciente respaldo internacional al presidente Guaidó. Además, llamó a evaluar los criterios de selección dentro del importante organismo mundial.

“Es necesario que exista coherencia con respeto a los valores y principios que se defienden”, precisó.