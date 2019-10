Goiko Grill entra en el Guinness World Records #17Oct

Los empleados de Goiko Grill han logrado un título de Guinness World Records durante los Goiko Games 2019, celebrados el 14 de octubre, al hacer una representación humana de la hamburguesa más grande jamás vista y mantener la forma exacta durante cinco minutos.

Esto fue posible gracias a la participación y la gran concentración de 1.047 miembros de Goiko Grill, procedentes de los 74 locales que tiene en España y que viajaron a Madrid para disfrutar del evento.

Para poder llevar a cabo este hito, los participantes debían vestir camisetas y gorras de colores que posteriormente fue donada a la organización sin ánimo de lucro Casa Venezuela, que ayuda a los venezolanos recién llegados a España. Cada uno de los colores representaba los principales elementos de la hamburguesa: las dos tapas de pan, la carne, el queso, el tomate y la lechuga y, cómo no, la característica brocheta de Goiko Grill para rematar la figura. La consecución del récord, que estaba siendo analizado por uno de los jueces oficiales de Guinness World Records, estaba totalmente ligada con el propósito de la marca de alimentar el deseo de superación y demostrar que todo es posible haciendo las cosas bien.

Como señaló el CEO de la compañía, Andoni Goicoechea, “todos juntos podemos alcanzar cualquier cosa, hasta lo que parecía imposible. Debemos sumar siempre, porque es en equipo cuando nos convertimos en invencibles”. Además, este récord ha representado la guinda de un mensaje que lleva tiempo presente en la mente de toda la Familia: la meta de Goiko es siempre ir a «más y mejor», y hechos como estos lo demuestran e inspiran al equipo a continuar superándose.

La que hasta hace pocos meses fuera directora de Marketing y, más recientemente, directora de Marca y Comunicaciones de Goiko Grill, Daniela Goicoechea aprovechó la gran reunión corporativa para anunciar emocionada su despedida ante esa Familia a la que ella tanto ha dado y que tanto le ha entregado de vuelta. «He decidido cambiar mi rol en esta familia para que los que vienen después de mí puedan seguir creciendo», decía sobre el escenario, aludiendo al poderoso valor de Crecimiento que Goiko Grill luce como insignia.

«En estos años hemos crecido a una velocidad brutal como empresa, como personas y como profesionales, hemos descubierto qué es lo que se nos da bien. Yo me he dado cuenta de que lo que amo es contar las historias que me apasionan, como la nuestra, y aunque emprenda un nuevo camino, que aún desconozco cuál será, nunca dejaré de lado mi rol de embajadora y portavoz de esta Familia», confesaba conteniendo las lágrimas. Daniela concluía su discurso agradeciendo a todos los presentes -la familia Goicoechea, la Familia Goiko y L Catterton- su compromiso, sus ganas de seguir creciendo y sumando, llevando el nombre Goiko hasta muy lejos, y en especial a Andoni «mi hermano, quien confió en mí desde el primer día y de quien he aprendido infinito. Acompañarte en esta gran aventura ha sido para mí un honor».