Guanipa: Colas por gasolina en el Zulia son de hasta cinco días #17Oct

Juan Pablo Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional, denunció este jueves que los zulianos deben durar al menos cinco días en colas para abastecer su vehículo de combustible.

El parlamentario señaló que mientras el régimen de Nicolás Maduro usurpe el poder, la escasez de gasolina persistirá en el país.

“Venezuela, uno de los principales países exportadores de petróleo, que tenía su gasolina sin ningún inconveniente, no está produciendo petróleo y no está produciendo gasolina, los venezolanos tenemos que importar gasolina, pero vas a ciudades el centro el país y te das cuenta que tienen gasolina y surten a cualquier persona, eso no existe en el Táchira y en Zulia, lo que hemos visto en el Zulia son colas hasta de cinco días para poder surtir gasolina, y esa situación no puede acabarse mientras Maduro siga usurpando la presidencia de la República, no hay forma alguna, y nosotros tenemos que decir la verdad, y tenemos que ser francos con la gente, lo que tenemos que hacer los zulianos y los venezolanos es seguir luchando hasta lograr que Maduro salga de la presidencia que usurpa”, sostuvo Guanipa.