VIDEO Con home run de Altuve, Astros de Houston clasifican a la Serie Mundial #20Oct

Con un tablazo enorme del "pequeño gigante", José Altuve @josealtuve27, los Astros de Houston dejaron en el terreno a los Yankees de New York y se clasificaron a la Serie Mundial de la Major League Baseball (MLB) 2019. Corría la novena entrada en el estadio Minute Maid Park y el encuentro se mantenía 4-4, todo estaba dado para jugar los extrainnings, sin embargo, el pelotero venezolano la sacó de home run y sumó dos carreras para su equipo que terminó ganando la final de la Liga Americana. José Altuve fue galardonado como el jugador más valioso de la final, y Astros de Houston selló su pase a la Serie Mundial, donde enfrentarán al conjunto capitalino Nacionales de Washington.